Playoff NBA, Milwaukee conquista Gara 1 su Miami con uno splendido Middleton

La prima partita di questi Playoff NBA 2021 non ha certamente deluso le attese. Rognosa e spettacolare quanto basta, Gara 1 tra Miami Heat e Milwaukee Bucks è terminata con la vittoria dei secondi con il risultato finale di 109-107.

Primo tempo

Primo quarto chiaramente equilibrato, con gli ospiti trascinati da tre triple di Duncan Robinson, letale dall’arco. Jimmy Butler, invece, litiga con il canestro (0 punti nel primo periodo), ma riesce a catturare ben 5 rimbalzi. Miami, quindi, chiude avanti con il punteggio di 22-24.

Nel secondo parziale, la compagine di Erik Spoelstra comincia ancora bene, con Butler che mette i suoi primi punti a referto dopo uno sciagurato 0-5 dal campo. Milwaukee, però, si chiama presente e risponde con un eccellente Khris Middleton, il più in palla tra i padroni di casa. Nel corso del secondo quarto, la compagine di Budenholzer registra un parziale di 8-0 che permette a Milwaukee di passare in testa. Anche Antetokounmpo comincia a farsi vedere sotto i tabelloni, arrivando a 13 punti e 7 rimbalzi all’intervallo lungo. I Bucks chiudono in testa con il punteggio di 53-50.

Secondo tempo

Non cambia il ritmo nella seconda metà del match, con Miami che rimette in moto Duncan Robinson per un paio di triple veramente siderali che vogliono dire controsorpasso. Milwaukee, invece, si poggia su Antetokounmpo, prima di lasciare spazio anche a Jrue Holiday che con un paio di zingarate riporta i Bucks in vantaggio a pochi minuti del termine del terzo quarto. La verità è che Miami riesce a rimanere agganciata al match grazie al suo score dall’arco (13-28 con 2.36 minuti sul cronometro), mentre fatica in area. Discorso inverso per Milwaukee, la quale viaggia con 4-22 dalla linea dei tre punti, ma sotto i tabelloni e dal mid-range ha il pieno controllo. I padroni di casa chiudono in vantaggio +2 con il punteggio di 80-78.

Ultimi 12 minuti che cominciano con una bomba per Miami (83-82 a 9’19”) e nuovi controsorpassi da una parte all’altra. Anche Tyler Herro si iscrive al match a circa 8 minuti dal termine. La partita rimane clamorosamente equilibrata, con Antetokounmpo che fatica più del dovuto in attacco ed i Bucks vengono trascinati da un paio di giocate offensive e difensive di Jrue Holiday. Dall’altra parte Dragic risponde con una nuova tripla, mentre Butler continua inesorabilmente a sbagliare dal campo. A 4’33” dal termine il punteggio chiama la parità (90-90). Equilibrio che viene spezzato da Middleton che colpisce dalla distanza e in uscita dal timeout, ma gli ospiti non mollano un colpo. Si arriva così a pochi istanti dal termine con diverse gite in lunetta tra Jimmy Butler – sempre più impreciso – e Giannis Antetokounmpo, il quale porta avanti i suoi fino al 99-97 a 8 secondi dalla fine. Timeout Miami per l’ultimo possesso in mano a Butler, il quale si inventa un layup a fil di sirena dopo aver sbagliato di tutto: 99-99 al termine dei regolamentari.

Overtime

Milwaukee comincia subito bene con un paio di punti di Antetokounmpo e un libero messo a referto da Middleton. Dall’altra parte, però, Duncan Robinson continua a segnare decisamente oltre l’arco e mantiene in vita i suoi, prima della zingarata – a 39 secondi dal termine – di Jrue Holiday per il 107-104 Milwaukee. In uscita dal timeout arriva la bomba del pareggio di Goran Dragic, ma Khris Middleton risponde con un jumper a 0.5 secondi dalla sirena. Ultimo possesso in mano a Butler che viene però fermato ancora una volta da Holiday. Finisce 109-107 e Gara 1 è di Milwaukee.

Per i Bucks bene Middleton (27 punti, 6 assist, 6 rimbalzi), Antetokounmpo (26 punti e 18 rimbalzi) e Jrue Holiday (20 punti e 11 rimbalzi). Per Miami invece non sono bastati i 25 di Goran Dragic, i 24 di Duncan Robinson ed i 17 di Butler.

