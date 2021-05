NBA, Nav Bhatia, supertifoso Raptors, nella Hall of Fame

Abbiamo imparato a conoscerlo durante le Finals del 2019 quando i Toronto Raptors di Khawhi Leonard hanno vinto un clamoroso titolo NBA. È il supertifoso dei Raptors e non si è perso una partita casalinga dei canadesi da quando la squadra è stata fondata nel 1995. Bhatia è diventato il primo fan a unirsi alla Naismith Basketball Hall of Fame:

Thank you to the @Hoophall @NBA.@Raptors. Thank you Jimmy Goldstein for the honour.Thank you to my manager Rinku for helping take the Superfan to another level. Thank you to my daughter Tia and my wife Arvinder for making the ultimate sacrifice for this Superfan. pic.twitter.com/dG0WiTZ83X

— Nav Bhatia Superfan (@superfan_nav) May 17, 2021