NBA, i Miami Heat aprono le porte a 17.000 tifosi

Stasera inizieranno i Playoff e la prima sfida che si disputerà sarà quella fra Milwaukee Bucks e Miami Heat, un rematch del secondo turno dello scorso anno. Gli Heat giocheranno le prime due gare in trasferta, dato che hanno concluso la stagione al sesto posto della Eastern Conference. Da gara 3 la serie volerà in Florida. La franchigia di Miami ha deciso di aumentare la propria capienza, arrivando ad aprire il palazzetto per ben 17.000 tifosi. La notizia è stata riporta da Tim Reynolds:

Heat increase seating capacity to 17,000 for Round 1 of the playoffs. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) May 22, 2021

Visto che la situazione sanitaria lo consente, gli Heat hanno deciso di aumentare fino al limite del possibile la propria capienza. Così un numero elevato di tifosi, grandi assenti di questa stagione per cause di forza maggiore, potranno sostenere la loro squadra durante il primo turno di Playoff.

Non sono gli unici che per questa postseason hanno deciso di aumentare i posti. Anche Dallas Mavericks, i quali hanno portato la capienza a ben 20.000 posti, e Utah Jazz, arrivando a ospitare 13.000 tifosi.

