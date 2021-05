Play-in NBA: la tripla di LeBron porta i Lakers ai Playoff, Memphis elimina San Antonio

(#10) San Antonio Spurs 96 – 100 Memphis Grizzlies (#9)

Termina qui la stagione dei ragazzi di coach Popovich, che al FedEx Forum crollano nel finale concedendo ai padroni di casa la possibilità di accedere al tabellone principale dei Playoff nello spareggio che vale una stagione contro i Warriors.

In avvio, Morant e compagni si dimostrano letteralmente incontenibili: Memphis sembra avere un passo diverso rispetto a San Antonio, che chiude il primo quarto sotto di ben 19 lunghezze finendo addirittura “doppiata” nel punteggio (19-38).

E’ ancora presto, però, per cantare vittoria: nel secondo periodo, infatti, la situazione si ribalta improvvisamente, con gli Spurs che danno vita a un bel parziale di 30-18 che riapre inaspettatamente i giochi.

Dopo un terzo periodo all’insegna dell’equilibrio, DeRozan e soci trovano la forza di mettere la freccia e di restare avanti fino a 6:55 dalla fine, quando sul 83-81 scatta la rimonta di una Memphis che per l’occasione si affida alla mano di Dillon Brooks – 8 punti dei 24 complessivi segnati nell’ultimo periodo.

Doppia doppia magistrale da 23 punti e altrettanti rimbalzi anche per Jonas Valanciunas, mentre tra le fila degli Spurs spiccano i 20 punti a testa di DeMar DeRozan e Rudy Gay.

(#8) Golden State Warriors 100 – 103 Los Angeles Lakers (#7)

Missione compiuta per i gialloviola di coach Vogel, che nonostante un avvio decisamente claudicante riescono a spuntarla nel match più atteso di questi play-in superando Curry e i suoi Warriors grazie alla provvidenziale tripla mandata a bersaglio a 58,2 secondi dalla fine da LeBron James.

Come già anticipato, l’inizio non è esattamente dei migliori per i padroni di casa: trascinata da un Curry da 37 punti e 7 rimbalzi, Golden State sembra averne ben più dei padroni di casa, guadagnando 13 punti di margine che al break tra primo e secondo tempo fanno ben sperare in vista dei restanti 24 minuti di gara.

Los Angeles, però, è dura a morire, e già nel terzo periodo risolleva parzialmente la testa grazie alla ritrovata mira del duo James-Davis, che nella prima parte del match aveva fatto registrare un terrificante 3-19 dal campo.

Canestro dopo canestro, la rimonta dei Lakers si concretizza a un minuto dalla fine, quando LeBron, nonostante il colpo all’occhio ai limiti del proibito subito un giro di lancette prima da Draymond Green, riesce a firmare il sorpasso con la tripla con cui di fatto i losangelini staccano il pass per i Playoff.

La risposta di Golden State è affidata alla rimessa di Ken Bazemore a due secondi dalla fine, ma l’ex Hawks getta tutto alle ortiche con un ingestibile pallone scaricato nelle mani di Curry regalando di fatto il successo ai padroni di casa.

Alla fine fanno 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per James, mentre AD firma la doppia doppia da 25 punti e 12 rimbalzi.