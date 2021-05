NBA, Damian Lillard: “E’ Jokic l’MVP”

La stagione regolare è finita, ed è ora di tirare le somme per quanto riguarda la corsa al premio di MVP. Intervistato da Sam Amick di The Atheltic, Damian Lillard ha parlato proprio di questo. I tre principali candidati al premio sono Steph Curry, Joel Embiid e Nikola Jokic. Lillard ha dichiarato di preferire il serbo, che insieme ai Nuggets sfiderà proprio Dame nel primo turno dei Playoff:

“Penso che, se si osserva attentamente, si nota che Jokic ha giocato ogni partita e ha dominato nel modo in cui l’ha fatto, ha avuto a che fare con gli infortuni di così tanti ragazzi, hanno saltato partite ma lui ha continuato ad andare avanti. Gli ha portati dove sono ora. Ed Embiid ha saltato parecchie partite. E anche quando si è fatto male hanno continuato ad andare avanti, capisci? Quindi dico Jokic. Ma sì, non entrerò nella serie preoccupato degli infortuni o di altro. Loro rimangono una grande squadra. Avremo le mani pienamente occupate.”

Ogni discussione riguardante l’MVP è chiaramente soggettiva. Tuttavia, numerosi addetti ai lavori concordano con quanto detto da Lillard. Secondo un sondaggio di ESPN tra alcuni giornalisti, fatto ad aprile, 90 su 101 hanno messo Jokic in cima nella loro graduatoria per l’MVP. Anche i bookmakers danno leggermente favorito il serbo rispetto a Curry ed Embiid.

Jokic ha trascinato i Denver Nuggets alla terza posizione a Ovest. In questa stagione ha viaggiato con 26.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.3 assist di media a partita. Nonostante il terribile infortunio di Jamal Murray ad aprile, il rendimento della squadra non è calato. Lillard avrà la possibilità di sfidare faccia a faccia il suo candidato MVP già sabato notte, in occasione di Gara 1.

