NBA, Steph Curry su LeBron: “I grandi giocatori segnano i tiri importanti”

Non dev’essere stata una serata felice per Stephen Curry. I suoi Golden State Warriors hanno perso la sfida Play-in contro i Los Angeles Lakers, grazie alla tripla di LeBron James, segnata proprio in faccia al figlio della Baia. Il tiro ha lasciato sgomento il povero Curry, cha a fine gara ha commentato:

“E’ stato un gran tiro. Una giocata spiazzante. Mi sono trovato a pensare che fosse fuori dal gioco e che l’abbiamo trovato. Ha trovato l’equilibrio giusto in tempo e l’ha messa dentro. E’ stato un duro colpo, perché non ci si aspetta che entri per davvero. Ti aspetti di prendere il rimbalzo, correre in transizione e avere un possesso per prendere il comando, ma tutto cambia quando finisce dentro. I migliori giocatori di sempre segnano tiri importanti. E’ quello che è successo.”

LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg — NBA (@NBA) May 20, 2021

Ora Stephen Curry e gli Warriors devono recuperare le energie e la concentrazione per la sfida contro i Memphis Grizzlies. La partita andrà in scena venerdì notte, e decreterà chi accederà ai Playoff come ottavo, andando poi a sfidare gli Utah Jazz. Agli Warriors serve un’altra partita del genere, con un Curry da 37 punti e 6 su 9 dall’arco.

Non è la prima volta che una squadra guidata da LeBron James vinca una partita decisiva grazie a una tripla in faccia a Curry. Successe, infatti, anche nella famosa Gara 7 delle Finals 2016. In quell’occasione, Kyrie Irving segnò il tiro che poi regalò la vittoria del titolo ai Cavs. Curry ha dichiarato di ricordare quello sensazione e di averla riprovata:

“Beh, ho già visto questa scena cinque anni fa. So cosa vuol dire. In quest’occasione ero un po’ più lontano, quindi non mi sono sentito troppo in colpa.”

Leggi anche:

NBA, LeBron James la vince con la tripla in faccia a Curry

Play-in NBA: la tripla di LeBron porta i Lakers ai Playoff, Memphis elimina San Antonio

NBA, la Summer League ritornerà a Las Vegas