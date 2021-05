NBA, LeBron James la vince con la tripla in faccia a Curry

I Los Angeles Lakers avevano un obbiettivo: ricordare a tutti che sono i campioni in carica. Ci sono riusciti, sconfiggendo i Golden State Warriors grazie a una grande prestazione di LeBron James. Il Re ha guidato la sua squadra mettendo a segno una tripla-doppia da 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Inoltre ha segnato la tripla decisiva a 58 secondi dal termine della gara, tirando proprio in faccia al suo eterno rivale Stephen Curry.

LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg — NBA (@NBA) May 20, 2021

Prima di mettere a segno il tiro, LeBron James aveva subito un duro fallo da parte di Draymond Green. Il contatto non ha lasciato il Re senza conseguenze, come da lui stesso dichiarato dopo la partita:

“Dopo il dito nell’occhio da parte di Draymond, vedevo letteralmente tre canestri in campo. Quindi ho semplicemente mirato a quello in mezzo. E sono stato capace, per la grazie dell’uomo che sta sopra, di buttarla dentro. Ci ha fatto bene prendere il primo pugno. Mike Tyson lo diceva sempre: ‘Tutti hanno un piano prima di entrare nel ring e prendere un pugno’. Ce l’abbiamo fatta e mi sento bene. Ci ha sistemato. Non è stato piacevole, ma ci ha sistemato e siamo stati capaci di controbattere. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per noi la postseason.”

LeBron stayed on the ground after being fouled by Draymond. pic.twitter.com/BtC5Bu5U4c — ESPN (@espn) May 20, 2021

LeBron James è riuscito a giocare sopra il dolore alla caviglia destra. L’infortunio lo aveva costretto a saltare 26 delle ultime 30 partite dei Lakers. La sua assenza ha condannato i gialloviola ai Play-in, ma grazie alla vittoria della notte ora affronteranno, come settimi classificati, i Phoenix Suns nel primo turno dei Playoff.

In vista della sfida contro l’amico Chris Paul, LeBron ha dichiarato:

“E’ una cosa fantastica, i nostri percorsi sono simili, abbiamo giocato ad alto livello per molto tempo. Ho sempre fatto il tifo per lui, per Melo, per DWade. Ho avuto già l’opportunità di sfidare Melo ai Playoff. Non ho mai avuto l’occasione invece con Wade, ma abbiamo passato quattro anni fantastici insieme a Miami. Sarà divertente essere sullo stesso fronte e competere.”

