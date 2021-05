Con le vaccinazioni che stanno procedendo ad un ritmo incessante e i casi in forte in calo nello stato di New York, il Madison Square Garden si prepara alle grandi atmosfere dei Playoff.

Come annunciato dagli stessi Knicks in una nota ufficiale emessa ieri, alla partita di domenica che vedrà i ragazzi di Tom Thibodeau opposti agli Atlanta Hawks, saranno ammessi 13.000 spettatori. Non ci sarà dunque il tutto esaurito, vista la capienza massima di 19.812 del MSG, ma si tratta comunque di un notevole passo avanti rispetto alle sole 2.000 persone ammesse durante la stagione.

Un vantaggio in più dunque per i Knicks che, oltre al fattore campo potranno contare sulla presenza dei propri tifosi. Tifosi che avranno voglia di far sentire tutto il proprio calore alla squadra dopo un anno passato a convivere col COVID-19 e soprattutto dopo otto stagioni deludenti della loro squadra del cuore. Un vantaggio, quello del pubblico, che Atlanta spera di pareggiare per quando la serie si sposterà in Georgia. Gli Hawks infatti sperano che per gara 3 e 4 possano contare su 7.625 persone, un incremento rispetto alle 3.000 che hanno accesso all’arena.

Knicks e Hawks non sono le uniche squadre a muoversi in questa direzione nella gestione dell’afflusso agli impianti. Anche Philadelphia 76ers e Utah Jazz infatti sono pronte a incrementare il numero di spettatori presente alle partite. Un piccolo passo, finalmente, verso la normalità.

