NBA, Ja Morant: “È una bella sensazione, ma non siamo ancora ai Playoff”

Importante vittoria nella notte per i Memphis Grizzlies, che hanno così ottenuto il diritto di veder proseguire la loro stagione. Almeno fino a venerdì notte, quando affronteranno gli Warriors in una sfida da dentro o fuori. Chi vincerà entrerà come ottavo nelle griglia dei Playoff, andando a sfidare gli Utah Jazz.

I giovani Grizzlies sono riusciti ad avere la meglio sui San Antonio Spurs. Decisivo è stato il trio formato da Ja Morant, Dillon Brooks e Jonas Valanciunas. Morant ha chiuso con 20 punti la gara, dichiarando:

“Il nostro piano è di fare la valigia per un viaggio di tre partite in trasferta. E’ una bella sensazione, ma non siamo ancora dentro ai Playoff. Dobbiamo voltare pagina.”

Dillon Brooks and Ja Morant come up big in the @memgrizz #StateFarmPlayIn W! @dillonbrooks24: 24 PTS@JaMorant: 20 PTS, 6 REB, 6 AST



Dillon Brooks ha invece chiuso con 24 punti. L’ala di Memphis ha giocato una gran partita, prendendosi in carico la marcatura su DeMar DeRozan, il giocatore più pericoloso degli Spurs. Brooks ha fatto un gran lavoro su di lui, costringendolo a tirare con il 24% dal campo. Dopo la partita ha dichiarato:

“Stiamo diventando capaci di iniziare a giocare facendo la nostra partita. Se noi giochiamo al meglio delle nostre capacità e i ragazzi fanno solo un piccolo extra rispetto a quello che stanno facendo, andrà tutto bene. Metteremo in campo intensità ed energia, perché abbiamo un obbiettivo in testa. So che dall’inizio dell’anno, tutti hanno in testa quell’obbiettivo, e ci siamo dentro tutti.”

Jonas Valanciunas puts together a monster performance of 23 PTS, 23 REB to push the @memgrizz past SAS! #StateFarmPlayIn



Jonas Valanciunas è senza dubbio il giocatore più esperto di Memphis. Dopo un primo quarto stellare, i Grizzlies hanno subito un parziale di 17-0 da parte degli Spurs. In quel momento Valanciunas era in panchina. La partita è poi diventata una battaglia punto a punto, come affermato dallo stesso centro lituano:

“Non importa se le cose stanno andando male o stanno andando bene. Dobbiamo compattarci e dobbiamo giocare alla nostra maniera. All’inizio della partita, siamo andati in vantaggio e urlavo agli altri ‘Non perdiamo la testa, continuiamo a eseguire. Facciamo cose semplici.’ E’ così che fanno le squadre forti, e noi l’abbiamo fatto.”

