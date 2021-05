NBA, la stagione di RJ Barrett ai New York Knicks è da record

Per RJ Barrett la stagione coi New York Knicks è da record anche a livello personale. Il classe 2000 infatti, ha chiuso con 17.6 punti, 5.8 rimbalzi e 3 assist di media. Solamente altri quattro giocatori prima di lui avevano raggiunto queste medie prima dei 22 anni. Magic Johnson, LeBron James, Luka Doncic, Zion Williamson.

RJ Barrett finished the 2020-21 season averaging 17.6 points, 5.8 rebs and 3.0 assists.

Only 4 players in NBA history have matched or exceeded those averages in those categories over a full season before turning 21:

Magic Johnson,

LeBron James,

Luka Doncic,

Zion Williamson

— Tommy Beer (@TommyBeer) May 17, 2021