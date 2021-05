NBA, Davis e LeBron James commentano la sfida contro Phoenix

I Los Angeles Lakers, grazie alla bomba finale di LeBron James contro Golden State, si sono guadagnati l’accesso ai prossimi Playoff NBA 2021 con il settimo seed e affronteranno al primo turno i Phoenix Suns. Una sfida affascinante che pone Chris Paul e Devin Booker di fronte alla coppia più temibile della NBA. Anthony Davis, subito dopo il match contro gli Warriors, ha commentato con queste parole il matchup contro Phoenix:

Detto questo, i Lakers cercheranno di diventare la prima squadra NBA in assoluto a vincere il titolo partendo dalla settima testa di serie:

“È vero, abbiamo dovuto ritrovare noi stessi. Ma siamo i detentori del titolo e dobbiamo difenderlo. Non sarà facile perché ogni squadra vorrà batterci, dobbiamo entrare subito in partita e farlo meglio rispetto a quanto mostrato con Golden State. Il primo tempo con gli Warriors è stato molto scialbo, ma fortunatamente abbiamo cambiato le cose nella seconda metà della partita.”

Sarà una sfida inedita anche per LeBron James, pronto ad affrontare CP3 – suo grande amico – anche ai Playoff:

“Sarà fantastico essere sul campo e affrontare uno dei giocatori più temibili che abbia mai visto durante la mia carriera. Non vedo l’ora che arrivi il match. Per ora, siamo stati bravi nel lottare fino alla fine contro Golden State. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci aspetta in questa post-season. E ci siamo già messi alle spalle una partita di questo livello. Attendiamo con ansia la prossima…”