NBA, definito il torneo Play-In 2021: tabellone, calendario e squadre

L’ultima giornata di regular season è andata ufficialmente in archivio con i Los Angeles Lakers che non sono riusciti a sorpassare i Portland Trail Blazers al sesto posto nella Western Conference. I gialloviola hanno effettivamente fatto il loro lavoro, vincendo contro New Orleans, ma anche la compagine di Terry Stotts ha portato a casa una W importante per confermare la posizione ed accedere direttamente ai prossimi Playoff NBA 2021. I Lakers si classificano quindi settimi, con Golden State che – grazie alla vittoria ieri sera contro Memphis – blocca l’ottavo posto. Seguono Grizzlies e San Antonio. Stesso discorso ad Est dove l’ultima giornata di regular ha definito gli ultimi posizionamento del torneo.

Tabellone del Play-In 2021

La NBA ha già stilato un calendario con gli orari di alcune partite che però non sono ancora noti, ma purtroppo dovrebbero essere tutte nel cuore della notte.

WESTERN CONFERENCE

(7) Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors (8)

(9) Memphis Grizzlies vs San Antonio Spurs (10)

EASTERN CONFERENCE

(7) Boston Celtics vs Washington Wizards (8)

(9) Indiana Pacers vs Charlotte Hornets (10)

Calendario Play-In 2021

Tra Martedì 18 maggio e mercoledì

• Gara 1 (East 9/10): Indiana vs Charlotte; 00.30

• Gara 2 (East 7/8): Boston contro Washington; 3.00



Tra Mercoledì 19 maggio e giovedì

• Gara 3 (West 9/10): Memphis vs San Antonio; 1:30

• Gara 4: (West 7/8): Los Angeles Lakers contro Golden State; 4.00



Tra Giovedì 20 maggio e venerdì

• Est: vincitore tra Indiana e Charlotte contro perdente tra Boston e Washington; 2.00



Tra Venerdì 21 maggio e sabato

• Ovest: vincitore tra Memphis e San Antonio contro perdente tra Los Angeles Lakers e Golden State; TBD

