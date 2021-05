Kyrie Irving diventa il nono giocatore NBA ad entrare nel club 50-40-90

Con la fine ufficiale della regular season 2020/2021, Kyrie Irving – dopo la vittoria di domenica 123-109 sui Cleveland Cavaliers – ha chiuso registrando statistiche al tiro di altissimo livello: la scelta assoluta numero 1 del 2011 è diventata il nono giocatore nella storia della NBA a far parte del club 50-40-90. Questo vuol dire che Irving ha tirato con 50.6% dal campo, il 40.2% dalla linea dei 3 punti e il 90.2% dalla linea della carità. Tutto questo in 54 presenze.

Nel post-partita, Kevin Durant ha voluto sottolineare i numeri del suo compagno di squadra ai microfoni di ESPN:

“Stagione fenomenale di Ky. È un ragazzo che sa segnare da qualsiasi punto sul parquet, in qualsiasi momento della partita. E farlo con quelle dimensioni è davvero notevole. I playmaker che riescono ad entrare nel club 50-40-90 mi impressionano. Sono molto felice per Kyrie, e sono sicuro che questa non sarà la sua ultima volta.”