NBA, LeBron James da record: 17 stagioni con 25 punti di media

Nonostante sia arrivato alla diciottesima stagione NBA, LeBron James continua a dominare da ogni punto di vista. Sebbene questa componente sia ormai data per scontata da molti fan, il #23 dei Lakers rimane un realizzatore incredibile, in grado di segnare da ogni parte del campo in ogni momento.

A testimonianza di ciò, StatMuse ha diffuso una statistica sbalorditiva su James. L’ex-Cleveland è infatti l’unico giocatore nella storia NBA ad avere 17 stagioni con almeno 25 punti di media.

Most 25-PPG seasons in NBA history: 17 — LeBron James

12 — Jordan, Durant, Kobe, Malone Bron has done that in 17 straight seasons. pic.twitter.com/TV0xWEohqI — StatMuse (@statmuse) May 17, 2021

Per contestualizzare la grandezza di questo record, LeBron non ha raggiunto i 25 punti per partita soltanto nella sua stagione da rookie (nel lontano 2003). Volendo contestualizzare ulteriormente, i giocatori più vicini a questo speciale record (Michael Jordan, Kevin Durant, Kobe Bryant e Karl Malone) sono tutti fermi a 12 stagioni.

Lo stesso giocatore dei Lakers ha voluto riflettere sull’importanza di una statistica simile commentandola sul suo profilo Twitter:

[Sto mantenendo questa striscia] Da quando ho 19 anni! E sono uno che pensa a passare la palla. Sempre stato. Sarà il motivo per cui non vengo menzionato con i grandi realizzatori? Va benissimo, perché preferisco che rimanga così!

Indipendentemente dalla propria fede cestistica (e dai soliti dibattiti su chi sia il migliore di sempre), ogni fan del basket dovrebbe cercare di apprezzare la grandezza di LeBron, soprattutto considerando l’età del nativo di Akron.

