Risultati NBA: i Lakers continuano a sperare nel segno di LeBron, Brooklyn riabbraccia i suoi Big Three

(33-38) Charlotte Hornets 109 – 118 New York Knicks (40-31) [OT]

Vittoria casalinga decisamente sofferta per i ragazzi di Tom Thibodeau, che tra le mura amiche del Madison Square Garden superano Charlotte rilanciandosi per la lotta al quarto posto ad est con conseguente fattore campo al primo turno dei playoff, conteso anche da Atlanta e Miami.

Dopo 48 minuti senza vincitori né vinti, è servito un overtime a incoronare i padroni di casa, che pur avendo sperperato un ottimo margine negli ultimi minuti regolamentari – all’inizio del quarto periodo New York navigava sui 17 di vantaggio – si ripresentano in campo con la volontà di rimediare agli errori.

Il risultato? Nel supplementare c’è una sola squadra sul parquet, con il solito Julius Randle, autore della tripla doppia da 33 punti, 13 assist e 10 rimbalzi, a trascinare i suoi verso il successo numero 40 in stagione.

(36-35) Boston Celtics 124 – 108 Minnesota Timberwolves (22-49)

Spostiamoci ora ad ovest, più precisamente a Minneapolis, dove la squadra di Brad Stevens archivia senza troppe difficoltà la pratica Timberwolves pur non avendo più chance di migliorare il settimo posto in classifica e di evitare quindi il temutissimo play-in.

Sesto posto o no, stando alle dichiarazioni pre e post-partita Boston ci teneva comunque a chiudere in bellezza per arrivare psicologicamente al top all’imminente postseason: detto, fatto, visto che già nel primo tempo gli ospiti guadagnano 11 punti di vantaggio (37-26) che diventano addirittura 19 prima dell’intervallo lungo (66-47).

Gara virtualmente chiusa e vittoria in cassaforte, con Jayson Tatum che ci mette lo zampino con 26 punti e 11 rimbalzi; dall’altra parte, 24+14 per Karl-Anthony Towns, mentre il rookie Anthony Edwards chiude con 23 punti e 6 assist.

(30-42) Chicago Bulls 91 – 105 Brooklyn Nets (48-24)

Il ritorno in campo dei Big Three dei Nets coincide con la vittoria casalinga dei ragazzi di Steve Nash nella gara contro dei Bulls ormai fuori dalla lotta per i play-in.

A dirla tutta, numeri alla mano, l’ottava gara stagionale disputata contemporaneamente da Irving, Durant e Harden in maglia Nets non è niente di che: 12 punti per KD, solo 5 per il Barba e 22 per Kyrie, che comunque bastano e avanzano per i Bulls di stanotte, troppo impegnati a trovare il bandolo della matassa in un attacco un po’ spaesato per potersi curare della fase difensiva.

Brooklyn chiude la prima metà di gara avanti di 10 punti; la reazione degli ospiti tarda ad arrivare e allora i padroni di casa hanno vita facile nel chiudere il discorso partita anche con qualche minuto d’anticipo.

Niente da fare, dunque, per i Bulls, a cui non bastano neppure i 24 punti di Patrick Williams, miglior realizzatore dei suoi.