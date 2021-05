NBA, Charlotte sorride: Miles Bridges a disposizione contro i Knicks

Dopo un lungo periodo fuori dal campo, Miles Bridges potrà tornare ad aiutare i suoi compagni già dalla partita di stasera contro i New York Knicks. Un rientro importante per la franchigia del North Carolina. Bridges sta disputando un’ottima stagione: prima dello stop, viaggiava ad una media di 12.4 punti, 6.1 rimbalzi e 2.2 assist ad allacciata di scarpe. L’ala piccola è riuscita a colmare, anche se non totalmente, la mancanza di Gordon Hayward.

UPDATE: @hornets forward Miles Bridges has been cleared from the NBA’s Health and Safety Protocols and will be available to play today vs NYK #AllFly — Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) May 15, 2021

La corsa al seed del Play-in

Gli Hornets sono già matematicamente qualificati per il Play-in, tuttavia non è ancora sicuro il seed finale. Difatti la partita contro i Knicks potrebbe decretare con chi gli Hornets dovranno sfidarsi per un posto nei Playoff. Attualmente la squadra viaggia con il record di 33 vittorie e 37 sconfitte, identico a quello degli Indiana Pacers. Di seguito le squadre interessante al Play-in della Eastern Conference:

Boston Celtics 35-35 Minnesota Timberwolves, New York Knicks Charlotte Hornets 33-37 New York Knicks, Washington Wizards Indiana Pacers 33-37 Los Angeles Lakers, Toronto Raptors Washington Wizards 33-38 Charlotte Hornets

