NBA, Nikola Jokic: “Questa è la mia miglior stagione”

Nikola Jokic sta disputando una fantastica stagione. Il centro dei Denver Nuggets è chiaramente uno dei principali candidati al premio MVP. Nella notte, il lungo ha condotto alla vittoria i suoi Nuggets contro i Detroit Pistons per 104-91. Jokic è stato il protagonista della serata segnando 20 punti, catturando 15 rimbalzi e distribuendo 11 assist (in appena 26 minuti di gioco). Ora i Nuggets sono terzi nella Western Conference, con lo stesso record dei Los Angeles Clippers.

Jokic nel post-partita ha voluto parlare della forza della sua squadra:

“Penso che, in questa squadra, ognuno riesce a giocare come preferisce e ad esprimersi al meglio. Riusciamo a giocare bene fra di noi. In questo gruppo c’è molta chimica. Tutto ciò l’abbiamo costruito con il tempo.”

Il centro poi ha speso qualche parola su Markus Howard, uno dei migliori della serata dei Nuggets, autore di 20 punti (tirando 9/14 dal campo), 3 rimbalzi e 2 assist. Queste le parole di Jokic sul giovane rookie:

“Howard sa tirare molto bene. Lavora duramente. Oggi ha fatto una magnifica prestazione. Si vedono i risultati degli allenamenti. È bello poter contare su un compagno così.“

Ormai i Playoff sono alle porte. Come ogni anno si consegneranno i premi della stagione regolare e Jokic è uno dei nomi papabili per l’MVP. Il motivo numero uno è per le sue straordinarie statistiche complessive: 26.4 punti, 10.9 rimbalzi e 8.4 assist. Ma va anche considerata la posizione dei suoi Nuggets, che nel caso peggiore, finirebbero quarti nella Western Conference, con 47 W portate a casa. Nikola Jokic non si è nascosto ed ha affermato che questa è senza dubbio la sua miglior stagione da quando è entrato in NBA:

“Assolutamente, questa è la mia migliore stagione nella NBA. La mia migliore stagione in tutta la mia carriera cestistica.”

