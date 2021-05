NBA, LeBron James, Anthony Davis e Schroder giocheranno contro Indiana

In vista della partita delle ore 19.00 tra Los Angeles Lakers e Indiana Pacers, la compagine allenata da coach Frank Vogel può riaccogliere LeBron James, Anthony Davis e Dennis Schroder.

Lakers coach Frank Vogel announces that LeBron James, Anthony Davis and Dennis Schroder will all play today’s lunchtime tip in Indianapolis. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 15, 2021

Los Angeles deve evitare la sconfitta per avere poi la possibilità di superare i Portland Trail Blazers al sesto e ultimo posto valevole per la qualificazione diretta ai Playoff nella Western Conference. I campioni in carica entrano nell’incontro di sabato contro i Pacers partendo al settimo posto. I Trail Blazers, che hanno solo una partita di regular season rimasta in programma, hanno il tie-break dalla loro parte dopo aver vinto la serie personale della stagione per 2-1 contro i californiani. I Lakers – per evitare i Play-in – devono battere sia i Pacers che i New Orleans Pelicans e sperare nella contemporanea sconfitta dei Blazers contro i Denver Nuggets.

James torna in formazione dopo un’assenza di 6 partite a causa di un fastidioso infortunio alla caviglia. Davis, invece, ha recuperato dal fastidio all’inguine che lo aveva costretto a saltare il match di mercoledì scorso contro gli Houston Rockets. Vogel ha quindi confermato anche il rientro di Dennis Schroder: il play tedesco aveva saltato le ultime sette partite.

Leggi Anche

NBA, Charlotte sorride: Miles Bridges a disposizione contro i Knicks

NBA, a Washington l’ultimo post rimasto ai Play-In