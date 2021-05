NBA, Russell Westbrook: “È solo un assaggio delle nostre potenzialità”

Nel mese di aprile la stagione degli Washington Wizards registrava un record di 17-32. Da allora, la franchigia capitolina ha collezionato ben sedici vittorie nelle ultime ventidue partite disputate. Un ruolino di marcia che gli ha permesso di assicurarsi un posto nei play-in, conquistati ufficialmente nell’ultima notte NBA dopo aver sconfitto i Cleveland Cavaliers.

Un risultato capace di galvanizzare l’intero ambiente. Impresa che Scott Brooks, l’allenatore degli Wizards, non dà affatto per scontata.

Sono in questa lega da molto tempo e quando sei a ben quindici partite sotto il 50% di vittorie, spesso i primi pensieri nella testa dei giocatori sono di chiudere la stagione e andarsene in vacanza. Adesso invece stiamo vivendo un grande momento per tutti coloro che sono coinvolti nella franchigia. Nonostante alcune sconfitte di troppo siamo sempre riusciti a rialzarci e a lottare l’uno per l’altro, e questo ci ha messo nella condizione di fare bene oggi. Bradley Beal e Russell Westbrook hanno aperto la strada per il resto della squadra, infondendo quello spirito competitivo necessario per andare avanti. Non siamo tuttavia ancora soddisfatti dato che abbiamo delle partite da giocare.

Un risultato conquistato, come ricorda Brooks, grazie alla spinta dei propri leader. Riconoscimento non certo dimenticato dalla franchigia, soprattutto nei confronti di Russell Westbrook. Prima della partita, l’ex Thunder e Rockets ha ricevuto dal proprietario degli Wizards, Ted Leonsis, una maglia commemorativa per le 182 triple doppie realizzate in carriera.

Un risultato che lo stesso Westbrook però non dimentica di aver conquistato grazie ai compagni, per i quali suona adesso la carica in vista del finale di stagione.

Non ho mai avuto dubbi, onestamente, che ce l’avremmo fatta. Si è trattata davvero di una sensazione bellissima. Ma è solo un assaggio delle cose che siamo in grado di fare. Siamo grati di avere l’opportunità di disputare i Playoff. Ora la nostra nuova missione è risalire ulteriomente la classifica.

