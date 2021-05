NBA, Jerry West contro Jeanie Buss: “Un comportamento offensivo”

Ogni classifica dei migliori giocatori sarà sempre destinata a scontentare qualcuno, vedasi Jerry West.

A far infuriare l’ex campione dei Los Angeles Lakers è stata infatti la lista stilata dalla plenipotenziaria dei gialloviola, Jeanie Buss.

Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James e Phil Jackson sono i nomi selezionati dalla proprietaria della franchigia. Un quintetto di tutto rispetto, destinato tuttavia, data la storia dei Lakers, a provocare qualche sacrificio illustre.

Se lo stesso Shaquille O’Neal, di fronte al taglio di Buss si era dimostrato più diplomatico, non si è risparmiato invece Jerry West.

Si è trattata di una delle cose più offensive che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. Ho fatto parte dei Los Angeles Lakers per tantissimo tempo e sono stato tra le figure di maggior successo. Mi piacerebbe sapere se i Lakers sarebbero stati in grado di vincere tutto quei titoli se non ci fossi stato io. Invece, a quanto pare, non sembra giusto riservarmi un benché minimo riconoscimento per tutto quello che ho fatto. Probabilmente pensano che si trattasse soprattutto di fortuna la mia. Quello di cui sono certo tuttavia, è che quando ho lasciato la franchigia sono cambiate molte cose, e non sempre in positivo. Per molti anni infatti i Los Angeles Lakers non sono certo stati una grande squadra o che potesse ambire per il titolo.