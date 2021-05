NBA, Jimmy Butler in dubbio per il match di stanotte

I Miami Heat questa notte potrebbero fare a meno della propria All-Star Jimmy Butler. A riportare la notizia Ira Winderman

del South Florida Sun Sentinel. Butler in questa stagione è stato già costretto ad un lungo stop che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il mese di gennaio. Un’assenza però che non ha pesato sul rendimento dell’ex Minnesota che sta viaggiando ad oltre 21 punti di media.

Jimmy Butler (eye) still listed as questionable for tonight, but the expectation is that he plays. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) May 13, 2021

Più complicata invece la situazione della franchigia. Gli Heat infatti dopo un pessimo inizio hanno ritrovato il binario giusto e hanno conquistato il matematico accesso ai Playoff. La classifica della Eastern Conference però è molto corta e per sapere che posizione conquisteranno a fine regular dovranno lottare fino all’ultima partita.

Un secondo anno, quello di Jimmy Butler a Miami, che lo ha visto ancor più protagonista. Il giocatore infatti ha migliorato in tutte le statistiche ma – soprattutto – ha dimostrato di essere il perno del roster. L’assenza comunque non è preoccupante e questo può rincuorare i tifosi Heat in vista della postseason. L’Est, di fatto, è diventato molto più competitivo rispetto allo scorso anno e sarà molto complicato per Jimmy e compagni replicare la cavalcata vista ad ottobre 2020.

Nulla però è scontato, specialmente quando si parla di Jimmy Butler. L’ala infatti ha già dimostrato di poter spostare gli equilibri e le quotazioni di una franchigia. Basta chiedere a Minnesota, che non vedono i Playoff da quando se ne è andato lui. O in Pennsylvania, dove più di uno pensa che sia stato ceduto troppo presto e troppo facilmente.

