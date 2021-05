NBA, esordio stagionale per Haslem: espulso dopo 180 secondi

La prima apparizione dell’anno di Udonis Haslem con i Miami Heat è durata appena tre minuti. Il lungo, all’esordio nella notte contro i Philadelphia 76ers, ha fatto il suo ingresso nel match quando mancavano 59 secondi alla fine del primo quarto, ricevendo una standing ovation dai tifosi presenti.

Haslem, tuttavia, ad inizio secondo periodo si è scontrato con Dwight Howard dopo aver perso un rimbalzo difensivo in maniera abbastanza netta. Alla ripresa del gioco, il lungo di Miami ha quindi avvicinato il giocatore avversario, spingendolo sotto gli occhi attenti degli arbitri. L’alterco ha fatto guadagnare ad entrambi un doppio fallo tecnico, con Haslem che ne ha raccolto immediatamente un altro per poi essere automaticamente espulso.

tremendous stuff here. 40-year-old Miami Heat legend Udonis Haslem makes his season debut only to get ejected, after 2 minutes of play, for altercation with Dwight Howard. pic.twitter.com/vXLGS3IO5y

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 14, 2021