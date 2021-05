NBA, entusiasmo in casa New York Knicks per i Playoff

La sconfitta dei Boston Celtics della scorsa notte manda in visibilio l’ambiente New York Knicks: il passo falso della squadra di coach Stevens spedisce matematicamente la franchigia newyorkese ai Playoff. Dunque, si rompe una lunga e pesantissima assenza che durava dalla stagione 2012/2013, quando i Knicks, allora allenati da Mike Woodson, si arrendevano alle semifinali di Conference contro gli Indiana Pacers.

Ci sono ancora tre gare di regular season da disputare, ma, evitato l’incubo del torneo Play-In, l’entusiasmo si è gonfiato a dismisura. I giocatori di coach Tom Thibodeau si sono sfogati attraverso i loro profili social e questo è il messaggio di Julius Randle:

Check it off the list. We not close to done #NYWEHERE — Julius Randle (@J30_RANDLE) May 13, 2021

“Spuntatelo dalla lista. Non ancora vicini alla fine.”

Anche il rookie Immanuel Quickley, si è lasciato andare con un messaggio di felicità:

CLINCHED! 🙏🏾 — Immanuel Jaylen Quickley (@IQ_GodSon) May 13, 2021

“Conquistati!”

Infine, queste le parole di Theo Pinson, alla sua terza stagione in NBA:

New York let’s go to the PLAYOFFS!!!😁😁 — Theo pinson (@tpinsonn) May 13, 2021

“New York andiamo ai Playoff!!!”

Un traguardo meritatissimo questo dei New York Knicks. La squadra siede attualmente al sesto posto della Eastern Conference con 38 vittorie e 31 sconfitte, trascinata da un Julius Randle in versione supereroe. Si scaldano i motori per percorrere un cammino che mancava da tanto, troppo tempo.

