NBA, Victor Oladipo si opera: stagione finita per lui

La postseason dei Miami Heat non comincerà nelle migliori condizioni possibili. La franchigia della Florida, infatti, nelle scorse ore ha annunciato che la stagione di Victor Oladipo è ufficialmente terminata. Il giocatore – sceso in campo in 4 occasioni con la canotta di Miami – verrà infatti sottoposto ad intervento chirurgico al tendine del quadricipite. Un infortunio delicato che ha raccomandato gli Heat a terminare anzitempo la stagione del giocatore. La squadra non è attualmente stata in grado di definire una linea temporale riabilitativa di Oladipo.

La guardia – il quale nel 2019 ha subìto un infortunio allo stesso quadricipite che lo ha costretto a rimanere fuori dai campi per un anno – si è fatto male dopo essere atterrato in seguito ad una schiacciata realizzata durante la partita contro i Los Angeles Lakers datata 8 aprile scorso. Peraltro, Oladipo sarà free agent nella prossima offseason e il suo obiettivo di monetizzare il più possibile potrebbe essere limitato proprio dall’ennesimo grave problema fisico.

Nelle quattro partite giocate con la compagine allenata da Erik Spoelstra, il giocatore ha viaggiato con una media di 12.0 punti, 3.5 rimbalzi e 3.5 assist.

UPDATE: Victor Oladipo has decided to undergo season-ending surgery on his right quadriceps tendon. The surgery will take place tomorrow in New York. There is no timetable for his return at this time.

— x – Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 12, 2021