NBA, LeBron James e Anthony Davis: “Abbiamo vinto per i tifosi, ora ci riproviamo”

Nella notte è finalmente stato issato il banner riguardante la vittoria del titolo NBA 2020 allo Staples Center. I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l’azione di fronte ai propri tifosi allo Staples Center, poco prima della partita contro gli Houston Rockets. Tra i presenti, ovviamente, non poteva mancare LeBron James il quale – nonostante l’assenza in campo – ha voluto partecipare alla festa rilasciando le seguenti parole:

“Avevamo detto che non avremmo svelato questo striscione fino a quando non avremmo avuto la certezza di farlo di fronte a voi (tifosi), quindi questo è il vostro momento. Abbiamo giocato nel miglior modo possibile durante il finale della scorsa stagione e avremmo voluto che foste lì con noi a sostenerci. Volevamo premiarvi con questo banner. Vi vogliamo bene e la strada per tornare a quello che abbiamo fatto lo scorso anno inizia tra una settimana. Siamo pronti.”

Con la sospensione della stagione 2020 e i Playoff giocati nella ormai famosa bolla di Orlando, i Lakers non hanno potuto condividere il loro percorso vincente con i tifosi. Ma molti mesi dopo, però, pare esserci ancora emozione in Anthony Davis:

“Che sensazione ! Non avrei mai pensato di poter presenziare ad una cerimonia del genere. Ed è tutto grazie a voi, tifosi. Tutto grazie a voi, al vostro continuo supporto verso di me, verso i miei compagni di squadra, verso lo staff tecnico. Quando siamo entrati nella bolla, ogni sera vi vedevamo presenti sugli schermi a bordo campo. Eravate insieme a noi in qualche modo… e questo ha avuto un grosso significato per noi. Senza di voi non avremmo potuto alzare questo banner. Vi amiamo. Grazie, e come ha detto Bron, andiamo avanti e proviamo a vincere di nuovo!”