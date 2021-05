Doveva essere la serata perfetta e, in parte, così è stata: nella notte in cui i Lakers hanno svelato davanti a 4.000 tifosi il banner del titolo del 2020, Talen Horton-Tucker e Kyle Kuzma trovano la vittoria contro i Rockets. Un successo che tiene viva la speranza Playoff dei gialloviola, anche se Portland e Dallas non perdono terreno.

Autore di 19 punti, 10 rimbalzi e 7 assist Kyle Kuzma ha segnato due punti pesantissimi a 6.9 secondi dalla fine dalla partita, punti che hanno portato i Lakers in vantaggio prima che Horton-Tucker chiudesse i giochi. Vista l’importanza della serata la vittoria era doverosa, come spiega Kyle Kuzma al post-gara, dove parla anche del futuro:

“Questa serata è stata davvero motivante per me, voglio continuare a vivere emozioni del genere e, soprattutto, voglio avere la possibilità di alzare un altro banner qui a Los Angeles. Dobbiamo continuare a giocare bene e insieme, come abbiamo fatto stasera: questa prestazione fa ben sperare per quando saremo al completo. È il momento di stringere le viti e tornare in pista”

"Tonight really just gave me a lot of motivation, I want to feel that same feeling and have the opportunity to raise another banner here." @kylekuzma with @LakersReporter on Banner Night at STAPLES. pic.twitter.com/C5q1TBEmO1 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 13, 2021

I Lakers, attualmente al settimo posto della Western Conference, sono ancora in corsa per l’accesso diretto alla postseason, ma le vittorie di questa notte di Portland e Dallas complicano la strada agli uomini di Frank Vogel che, nel post-partita, preferisce concentrarsi sulla cerimonia del banner:

“Abbiamo reagito bene nonostante le difficoltà: l’unica cosa che possiamo fare è vincere, poi si vedrà. Svelare il banner è stato emozionante, anche se non avevamo lo Staples pieno: sappiamo quanto era importante quel titolo per tutta la ‘Lakers Nation’, per questo vogliamo andare ai Playoff e difenderlo”

"He's doing a phenomenal job." Frank Vogel on @Thortontucker's performance in the last two games, Wesley Matthews' big plays and his thoughts on the #Lakers pregame banner ceremony. pic.twitter.com/bEVVcu6uD5 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 13, 2021

Con un Kyle Kuzma desideroso di alzare un altro banner, i Lakers sono pronti a dare tutto per accedere ai Playoff.

