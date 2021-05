NBA, James Harden atteso contro gli Spurs: è in game-time decision

Buone notizie per i fan dei Brooklyn Nets. Come riportato da Adrian Wojnarowski e Malika Andrews di ESPN, infatti, James Harden potrebbe finalmente tornare in campo nella notte dopo cinque settimane di assenza (causate da un infortunio al coscia destra).

Il giocatore è in game-time decision, il che vuole dire che la sua presenza sarà valutata solo dopo un controllo delle condizioni del giocatore presso il Barclays Center, casa dei Nets. Harden e compagni dovranno infatti affrontare gli Spurs sul proprio parquet: come riportato da ESPN, lo stesso James Harden preferirebbe giocare “almeno un paio di partite” prima dei Playoff.

La guardia sembra aver risposto positivamente all’aumento dei carichi di lavoro e avrebbe preso parte ad alcuni allenamenti. Il rientro di The Beard sarebbe ovviamente importantissimo per Brooklyn: il giocatore, che aveva assunto a pieno titolo il ruolo di playmaker della squadra, ha registrato una media di 25.2 punti, 8 rimbalzi e 10.9 assist in 34 partite con i Nets prima dell’infortunio, avvenuto il 5 aprile.

Nonostante i continui infortuni delle sue tre stelle, la squadra di Steve Nash non ha avuto alcuna difficoltà ad occupare il secondo posto nella Eastern Conference; anche se i Big Three dei Nets hanno giocato solo 7 partite insieme, non è difficile credere che Brooklyn possa andare fino in fondo nei Playoff.

