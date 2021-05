NBA, LeBron James fa marcia indietro: rientrerà domani contro i Rockets

A poche ore dalla sfida contro i New York Knicks, LeBron James fa marcia indietro e decide di non scendere in campo. La stella dei Los Angeles Lakers ha infatti scelto di dare un ulteriore giorno di riposo alla propria caviglia destra. Il ritorno in campo di LeBron slitta quindi a mercoledì notte, quando i Lakers affronteranno gli Houston Rockets. La notizia è stata riportata da Adrian Wojanrowski di ESPN.

LeBron James is going to give that right ankle one more day of rest today vs. Knicks — and target a return on Wednesday vs. Rockets, sources tell @mcten and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 11, 2021

LeBron James ha vissuto una seconda parte di stagione travagliata. L’infortunio alla caviglia destra l’ha costretto a un lungo stop, da cui era rientrato a inizio maggio. Il Re ha poi avuto una ricaduta, che l’ha costretto ai box per tutta la scorsa settimana. Il rientro in campo era previsto per questa sera contro i Knicks, ma evidentemente LeBron ha preferito essere cauto.

Senza il proprio leader a disposizione – e complice la contemporanea assenza di Anthony Davis – i Los Angeles Lakers sono sprofondati in classifica. I campioni in carica sono al momento settimi nella Western Conference, e sembrano ormai destinati alla sfida dei Play-in contro i Golden State Warriors. Una situazione che LeBron e compagni avrebbero voluto evitare, visto che rischiano di non accedere nemmeno ai Playoff.

Nelle prossime ore potrebbero esserci degli aggiornamenti sulle condizioni di LeBron James.

