Paura in casa Nets dopo che, nella vittoria di questa notte contro i Chicago Bulls, Kyrie Irving dopo aver ricevuto un colpo al volto involontario da Nikola Vucevic: i primi accertamenti hanno scongiurato il peggio, ma oggi si sottoporrà a ulteriori controlli.

A pochi minuti dall’inizio del terzo quarto Kyrie Irving, nel tentativo di conquistare un rimbalzo, si è visto franare addosso il gomito di Nikola Vucevic: la star dei Nets, dopo qualche istante, ha abbandonato il campo dirigendosi negli spogliatoi per effettuare ulteriori controlli.

Kyrie Irving took an inadvertent elbow to the face from Nikola Vucevic and was helped by trainers.

He eventually walked to the locker room under his own power. pic.twitter.com/EZoyjHZBJt

