NBA, Donovan Mitchell salterà le ultime 3 partite di regular season

Gli Utah Jazz sono stati una delle squadre rivelazione di quest’anno. Anche se il record di 50-19 e il primo posto nella Western Conference non erano infatti risultati previsti all’inizio della stagione, la costanza degli uomini di Quinn Snyder e le incredibili prestazioni di Donovan Mitchell hanno reso il team di Salt Lake City una delle squadre più pericolose in vista dei Playoff.

Utah ha però intenzione di giocare le sue carte al meglio proprio in vista dei Playoff. Come comunicato da ESPN, infatti, lo stesso Donovan Mitchell non prenderà parte alle ultime tre partite della sua squadra per recuperare appieno dall’infortunio alla caviglia destra. La decisione è stata presa in seguito ad una valutazione medica svolta ieri; il giocatore svolgerà infatti un percorso di recupero a parte, rimanendo a Salt Lake City fino all’inizio della postseason.

In assenza di Mitchell, Utah ha inevitabilmente dovuto rallentare, registrando un record di 8-5 senza la sua superstar. Tutto sommato, la squadra di Snyder è però rimasta compatta, soprattutto tenendo conto di un’altra mancanza importante come quella di Mike Conley.

Utah giocherà le ultime partite della stagione contro i Trail Blazers, i Thunder ed i Kings. Con una partita e mezzo di vantaggio sui Phoenix Suns, i Jazz tenteranno di mantenere la loro posizione attuale dopo aver dominato buona parte della stagione.

