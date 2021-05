Risultati NBA: Horton-Tucker firma l’overtime vincente dei Lakers, vittorie importanti per Denver e Miami

(22-47) Minnesota Timberwolves 119 – 100 Detroit Pistons (20-50)

Iniziamo dalla gara della Little Caesars Arena, dove i ragazzi di coach Finch colgono un netto successo esterno a scapito dei padroni di casa in un match che, a dirla tutta, non aveva poi così molto da dire.

A spezzare la malinconia del tanking per la seconda sera di fila ci hanno pensato i soliti Towns ed Edwards, autori di 50 punti complessivi – 28 per il primo, 22 per il secondo – che non hanno lasciato scampo alla squadra di coach Casey, sotto di dieci punti già a fine primo quarto (30-20) e costretta ad inseguire sul -22 all’intervallo lungo (62-40) di una gara mai realmente in discussione.

Gli unici a salvarsi sono il solito Saddiq Bey, che chiude con 21 punti, e Saben Lee, autore di 22 punti dalla panchina.

(22-48) Oklahoma City Thunder 106 – 122 Sacramento Kings (31-38)

Speranze di play-in che restano vive per la squadra di coach Walton grazie al successo interno ottenuto contro dei Thunder che ormai non hanno molto da chiedere a questa disastrosa regular season.

Nel segno di Terence Davis, che si alza dalla panchina per realizzare ben 27 punti in 31 minuti, i padroni di casa soffrono più del previsto nel primo quarto (32-27), arrivando però poi a dilagare nel terzo periodo grazie a uno strepitoso parziale di 18-41 che ribalta di fatto la situazione costringendo OKC a sventolare la più classica delle bandiere bianche.

21 punti a testa per Delon Wright e Buddy Hield, mentre tra le fila dei Thunder il più prolifico è Kenrich Williams con i suoi 20 punti.

(22-47) Orlando Magic 102 – 114 Milwaukee Bucks (44-25)

Tutto secondo copione per la squadra di Mike Budenholzer, che tra le mura amiche del Fiserv Forum conquistano l’ennesimo successo di questa regular season approfittando dell’evidente divario tecnico con una delle squadre meno quotate di questa Eastern Conference.

Come al solito, a mettere una seria ipoteca sul successo finale ci pensa Giannis Antetokounmpo, protagonista assoluto con 27 punti, 12 rimbalzi e 5 assist che contribuiscono a vincere la resistenza degli ospiti.

Milwaukee già sul +7 a fine primo quarto, con i padroni di casa che progressivamente allungano quasi indisturbati nel corso di un match che non fa altro che confermare quanto visto in questa regular season, con i Magic già ampiamente proiettati alla prossima lottery.

Nonostante la sconfitta, arrivano comunque buone notizie dai 18 punti di Cole Anthony e dalla doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi firmata Moritz Wagner.