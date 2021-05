NBA, Fertitta parla del futuro degli Houston Rockets

Nonostante gli Houston Rockets abbiano il peggior record di tutta la NBA, il proprietario Tilman Fertitta sembra essere fiducioso sul futuro della franchigia. Houston ha avuto una stagione di profondi cambiamenti, con l’addio di Harden e la decisione di iniziare una fase di ricostruzione. Fertitta, intervistato da ESPN, ha dichiarato:

“Non avrei mai pensato di sentirmi così bene dopo aver vinto solo 16 partite. Non avevo mai pensato di potermi sentire così bene quando ero sconvolto per aver perso. Ma quando guardo a tutte le scelte al Draft che abbiamo e al futuro, sono felice. So che è insolito sentirsi così bene con il proprio allenatore e con il proprio General Manager, ma è così. Silas ha dimostrato una grande abilità nello sviluppare questi giocatori, e si è trovato davanti qualcosa che non aveva precedenti: avere 29 ragazzi che giocano per una squadra, e che giocano minuti veri. Tutti questi infortuni sono avvenuti quest’anno, non accadrà più. E’ difficile credere che eravamo 11-10 e poi sono iniziati gli infortuni.”

La futura stella degli Houston Rockets potrebbe essere Christian Wood. Il 25enne ha firmato un triennale, e al momento viaggia a più di 20 punti di media. Inoltre, dalla trade di Harden, Houston ha ricavato due prime scelte assolute, più i diritti di scambiare altre due scelte. In totale, il GM Stone ha accumulato sette prime scelte dagli ex titolari, sacrificati per far spazio ai giovani:

“Potrebbe accadere nel 2027 che otteniamo da una prima scelta il nostro prossimo miglior giocatore. Non lo sappiamo, ma i miei uomini hanno dimostrato, con tutto quello fatto finora, di saper prendere la decisione giusta, e sono orgoglioso di tutti loro. Sono orgoglioso di quelli del basketball operations e sono orgoglioso di Silas, perché continuano a mostrarmi di saper fare le cose giuste. Posso dirti questo: sarò paziente. So che i miei ragazzi sanno quello che fanno. Non faremo qualcosa di stupido per provare a fare i Playoff l’anno prossimo e che ci impedisca di competere per il titolo per un paio d’anni. […] il mio obbiettivo è quello di competere per il titolo per più anni possibili.”

Leggi anche:

NBA, Vanessa Bryant e Michael Jordan per la cerimonia Hall of Fame di Kobe

NBA, James Harden ci sarà contro gli Spurs

LaMelo Ball: “Sapevo di essere pronto per la NBA da quando avevo 14 anni”