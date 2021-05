NBA, James Harden ci sarà contro gli Spurs

Dopo aver saltato 2o delle ultime 21 partite giocate dai Brooklyn Nets, James Harden è pronto al rientro in campo. Come riferito da Shams Charania, giornalista di The Athletic, la guardia scenderà in campo dal primo minuto nella partita di questa notte contro i San Antonio Spurs, a patto che la sessione di riscaldamento pre-partita non evidenzi ricadute dell’ultimo secondo.

Nets star James Harden plans to play tonight vs. Spurs, assuming pregame warmups go smoothly, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harden is on the cusp of his return after missing over one month with a hamstring strain.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2021