NBA, Vanessa Bryant e Michael Jordan per la cerimonia Hall of Fame di Kobe

Secondo quanto riferito da Shams Charania, giornalista di The Athletic, Vanessa Bryant e Michael Jordan saranno sul palco della Naismith Hall of Fame sabato, nella serata americana, per presiedere alla cerimonia di introduzione del compianto Kobe Bryant nel Gotha dei migliori giocatori di sempre.

Vanessa Bryant will speak in honor of Kobe Bryant during Kobe’s Naismith Hall of Fame @Hoophall induction on Saturday. Presenters accompany inductees as they deliver their speeches. Michael Jordan will join Vanessa Bryant on stage.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2021