NBA, Doc Rivers parla degli infortuni dei Sixers

Doc Rivers e i suoi Philadelphia 76ers si sono tolti diverse soddisfazioni in questa Regular Season. Arrivato dai Clippers in questa offseason, Doc ha fatto cambiare ancora una volta opinione ai propri critici, guidando i Sixers alla vetta della Eastern Conference. E la competizione non era certo facile, tra i Nets del Big Three e i Milwaukee Bucks del due volte MVP Giannis Antetokounmpo.

Ma la vera stagione, i Playoff NBA, iniziano tra due settimane. I Sixers devono ancora giocare quattro partite di stagione regolare prima, contro Pacers, Heat e un doppio impegno con gli Orlando Magic, ma il primo seed della Eastern Conference dovrebbe essere ormai solo una formalità grazie alle tre vittorie di vantaggio rispetto ai Nets. E prima dell’inizio della Post-Season, per la squadra di Philadelphia sarà importante ritrovare tutti i giocatori in salute e pronti.

Doc Rivers ha parlato proprio della situazione dei suoi giocatori, in particolare di Furkan Korkmaz. La guardia turca non scende in campo dal tre maggio per un infortunio alla caviglia, ma l’head coach è fiducioso riguardo il rientro sul parquet:

“È vicino al rientro, oggi è andato bene. Non lo valuterò out per la partita di domani, ma non sono sicuro se scenderà o meno in campo”

Il ritorno di Korkmaz con i Sixers sarebbe un ottimo segnale in ottica Playoff. Il cestista turco si è dimostrato molto importante dalla panchina, viaggiando a una media di 9.3 punti, tirando con il 38.5% dalla linea dei tre punti. Anche Joel Embiid e Matisse Thybulle devono ancora ritrovare la forma perfetta per la Post-Season, ed entrambi, oltre anche a Shake Milton, non si sono allenati. Ma Rivers non è particolarmente preoccupato, e ha detto:

“Matisse si è fatto male alla mano la scorsa partita e non vogliamo rischiare di colpirlo per non rovinare le sue chance di scendere in campo domani. Per Shake invece si tratta solo di management, e così anche per Joel”

