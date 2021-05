Russell Westbrook è riuscito finalmente nell’impresa di diventare il numero uno nella classifica all-time per quanto riguarda le triple doppie. Nella sfida persa contro gli Atlanta Hawks, Russ ha raccolto un rimbalzo difensivo a 8.30 dalla fine dalla gara, segnando la storia.

L’attuale numero #4 dei Washington Wizards ha superato una leggenda del calibro di Oscar Robertson, che aveva mantenuto il suo dominio sulla categoria sin dal 1961-1962. Westbrook è stato intervistato nel post-partita con l’emozione che era palpabile sul suo volto per lo storico record segnato.

“È una benedizione. Dopo tutti gli sforzi che facciamo per mettere noi stessi nel gioco, tutto il tempo dedicato, il corpo e lo spirito, essere menzionato al fianco di nomi come Oscar, Magic e Jason Kidd è qualcosa che non avrei immaginato neanche nei miei sogni quando ero un semplice ragazzino di LA. Sono davvero riconoscente per momenti come questo.”