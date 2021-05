NBA, Westbrook e Bogdanovic giocatori della settimana

Anche questo lunedì la NBA ha premiato i giocatori della settimana. Come ogni volta i vincitori sono due, uno per ogni conference. Ad annunciare i nomi è stato l’insider di The Athletic e Stadium Shams Charania. Per la Eastern Conference, la lega ha premiato Russell Westbrook, MVP della stagione 2016-17 in forza agli Washington Wizards, per la Ovest Bojan Bogdanovic, esterno degli Utah Jazz.

NBA Players of Week 20: Jazz forward Bojan Bogdanovic and Wizards guard Russell Westbrook. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021

Le prestazioni dell’ultima settimana di Russell Westbrook sono state davvero storiche. Il giocatore ex Thunder e Rockets ha avuto una media di 22.3 punti, 18.3 assist e 17.3 rimbalzi nelle ultime quattro partite giocate, mettendo a referto altrettante triple doppie. Nella partita della notte italiana tra sabato e domenica Russ ha poi pareggiato il record di tutti i tempi di triple doppie, che fino ad ora apparteneva a Oscar Robertson. Big O ha guidato questa speciale classifica fin dalla stagione 1961-62, ma già stanotte contro gli Hawks Westbrook potrebbe superarlo. Un qualcosa di già scritto per chi, unico nella storia della lega, è riuscito ad avere una tripla doppia di media per quattro stagioni, questa compresa.

Per la Western Conference viene invece premiato Bojan Bogdanovic, esterno degli Utah Jazz. Il cestista croato, arrivato in NBA nel 2014 ai Brooklyn Nets, vince così il suo primo riconoscimento di giocatore della settimana. Nell’ultima settimana Bogdanovic è stato fondamentale per i suoi Jazz, guidandoli a scollinare quota 50 vittorie in regular season, avvicinandosi sempre di più al primo importante seed in ottica Playoff. Ha tenuto una media di 29.3 punti e 3.5 rimbalzi a partita, ed è da segnalare in particolare la performance firmata contro i Denver Nuggets. Partita nella quale ha segnato 48 punti tirando 8/11 dall’arco dei tre punti.

