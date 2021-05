NBA, 50 vittorie per gli Utah Jazz

Con la vittoria contro gli Houston Rockets di stanotte per 124-116, gli Utah Jazz sono diventati la prima compagine della lega ad arrivare a quota 50 vittorie in regular season. I Jazz occupano infatti il primo seed della Western Conference con un record di 50-18, il migliore della lega. Hanno una striscia aperta di cinque successi consecutivi, e l’ultima sconfitta risale allo scorso 1 maggio contro i Suns, secondi ad Ovest.

Nella vittoria di stanotte contro i Rockets, la squadra dello Utah conduceva di 22 punti quando mancavano tre minuti e mezzo alla fine della partita. Ma allora Houston ha avuto un parziale a favore di 14-0, e le stelle dei Jazz sono dovute rimanere sul parquet più del previsto, anche pensando agli impegni della post-season. Bogdanovic ha segnato 22 punti, Rudy Gobert 12 con 10 rimbalzi e anche Jordan Clarkson ne ha segnati 12 partendo dalla panchina. A fine partita Quin Snyder, head coach dei Jazz, ha parlato delle difficoltà avute contro la squadra con il peggior record della lega:

“Sapevamo che stanotte sarebbe stata quel tipo di partita. Loro [i Rockets] corrono molto, giocano molto duramente. Mi è piaciuto quello che siamo riusciti a fare, soprattutto all’inizio del terzo quarto. Quando una squadra è così piccola e veloce, e possono cambiare dall’1 al 5 in difesa, diventa un’opportunità per noi per imparare. Ma può anche rendere l’attacco statico. Siamo molto affaticati, ma questa è la natura della stagione NBA. Faremo il miglior lavoro possibile per cercare di fare arrivare i ragazzi pronti e riposati ai Playoff. Potremo recuperare nell’ultima settimana di stagione regolare”

Arrivare affaticati in Post-season non è mai la cosa migliore per una squadra che sogna di continuare a sorprendere anche ai Playoff. Ai Jazz sono rimaste quattro partite prima del termine della stagione regolare, e per la prima volta dalla stagione 1997-1998 dovrebbero essere, a meno di sorprese, testa di serie della Western Conference.

