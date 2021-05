NBA, Norman Powell: “Damian Lillard sa sempre cosa bisogna fare”

Vittoria importantissima per i Portland Trail Blazers. La franchigia dell’Oregon, nella scorsa notte, ha battuto i San Antonio Spurs ottenendo la 39esima vittoria stagionale. Con questo successo i Blazers blindano il sesto posto e sono vicini ad entrare, ai Playoff, senza passare per il Play-in. Protagonista della serata, ma anche della stagione dei Blazers, è stato Damian Lillard, autore di 30 punti, 4 rimbalzi e 8 assist. Una grandissima prestazione che inguaia i Los Angeles Lakers, attualmente settimi.

Norman Powell – nel postpartita – ha voluto incoronare Lillard, soprattutto per come ha gestito diverse azioni in momenti chiave del match. Queste le sue parole rilasciate a NBC Sports:

“Lillard ha giocato un’ottima partita. Sa sempre cosa bisogna fare. Sa quando attaccare, riesce sempre a trovare i suoi compagni e a farli segnare. Sa come gli avversari giocheranno in difesa. Fa sempre un ottimo lavoro, per tutta la squadra.”

Anche Terry Stotts ha speso parole al miele per il numero #0 della sua squadra:

“Lillard è da nove anni in questi lega. Riesce a capire subito cosa accade in campo. Riesce a gestire bene i possessi. Oggi ha giocato molto bene, è entrato in ritmo da subito e ha segnato con costanza.

I Blazers ora puntano al quinto posto nel prossimo match affronteranno gli Houston Rockets.

Leggi anche:

Corner Three #9: Top e Flop della settimana

NBA, Brooklyn torna a vincere: i commenti di Irving e Steve Nash

NBA, storico Westbrook: record di triple doppie pareggiato