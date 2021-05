NBA, Luka Doncic è il giocatore in attività più veloce a raggiungere i 5mila punti

In una stagione nella quale i record sembra che vengano infranti ad ogni allacciata di scarpe, Luka Doncic continua a metterci del suo.

L’ultimo traguardo della stella slovena è arrivato nella partita contro i Cleveland Cavaliers della notte NBA, ad appena quattro minuti dall’inizio dell’incontro: dopo un paio di tiri liberi messi a segno all’American Airlines Center, Luka Doncic è diventato il giocatore in attività più veloce di sempre a raggiungere i 5000 punti in NBA.

Nel gotha della franchigia texana, con i suoi 5mila punti e più, la guardia 22enne siede ora al 16° posto, dietro a Devin Harris. Se dovesse continuare con questo ritmo, infortuni permettendo, entro la fine della prossima stagione potrebbe raggiungere l’ottava posizione per punti segnati nella storia dei Dallas Mavericks, superando grandi ex come Jason Kidd, Steve Nash, JJ Barea.

I 23 punti finali di Luka nella vittoria sui Cavs mettono ancor più terreno tra i texani e i Los Angeles Lakers, ad oggi settima ad Ovest e quindi destinata al torneo Play-in Con la vittoria, Dallas conquista il primo posto nella Southwest Division:

“E’ sempre importante questo traguardo. Ti dà la consapevolezza di essere una delle migliori squadre della lega. E’ una bella vittoria, era importante farla nostra. Ora ci prepariamo per domenica”

Queste la parole di coach Rick Carlisle, già concentrato sulla sfida “di ritorno” in Ohio.

Leggi anche

NBA, il career high di Bogdanovic riporta Utah al primo posto ad Ovest

NBA, Anthony Davis: “Perdere fa male” Frank Vogel: “Play-In? Senza paura”

NBA, continua il trash talking fra Butler e Towns: “Sei soft come un bambino”