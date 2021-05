NBA, Chris Paul: “I Knicks sono sulla strada giusta”

Chris Paul, playmaker dei Phoenix Suns, ha speso parole al miele per i New York Knicks. Le due franchigie si sono sfidate nella notte. Dopo l’intervallo, che ha visto in vantaggio i New York Knicks di sette punti, i Suns hanno preso le redini della partita, portandosi a casa la 48a vittoria stagionale ottenuta dopo un fantastico quarto periodo, nel quale i ragazzi di Monty Williams hanno segnato ben trentotto punti a discapito dei diciassette dei Knicks.

Chris Paul, autore di 17 punti, 6 rimbalzi e 11 assist, ha affermato che i Knicks stanno lavorando nel modo giusto e che sono una delle squadre più difficili da affrontare. Queste le parole della stella, rilasciate nel post-partita:

“I Knicks sono sulla strada giusta. Giocano molto bene con la giusta energia. Rendono ogni possesso difficile. Quando si gioca contro di loro, sembra di giocare una partita di Playoff.”

Successivamente Paul ha parlato del terzo quarto, quando i Suns sono tornati in vantaggio per poi rimanerci fino alla fine del match, lodando in particolare Jae Crowder, suo compagno di squadra:

“Abbiamo giocato un ottimo terzo quarto. Siamo rimasti concentrati fino alla fine e con la giusta energia. Secondo me, abbiamo vinto questa partita grazie a Jae Crowder. È la prima volta che giochiamo insieme in una squadra ed è, lo ammetto, uno dei migliori giocatori con cui ho condiviso il campo. Oggi, prima della partita, non sapevo se avrebbe messo piede in campo. Poi ha detto che si sentiva bene e che voleva giocare. Crowder è fondamentale per questa squadra. Non molla mai.”

Attualmente, i Suns sono secondi nella Western Conference.

