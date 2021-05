NBA, il career-high di Bogdanovic riporta Utah al primo posto a Ovest

Notte magica per Bojan Bogdanovic. Nell’importante sfida tra Utah Jazz e Denver Nuggets, il croato ha collezionato 48 punti per i suoi Jazz, uno più decisivo dell’altro in considerazione della rinnovata assenza del compagno di squadra Donovan Mitchell, ancora out per un fastidio alla caviglia. Career-high per Bogdanovic, frutto di un eccellente precisione al tiro: 16-23 dal campo, incluse otto triple. Quarta vittoria consecutiva per i Jazz e miglior record in NBA ritrovato (49-18).

“Sto giocando meglio e sto tirando meglio. Questo è il momento perfetto per trovare il gisto ritmo, giusto prima dell’inizio dei Playoff […] ogni tiro che prendevo, avevo la sensazione sarebbe entrato. I compagni lo sentivano, e mi hanno cercato per tutto l’incontro. Grande notte e grande vittoria”

Bojan Bogdanovic tonight: 48 PTS (career-high)

8 REB

8 3PT

16-23 FG He is the first Jazz player with 45+ points and 8+ threes in a game in franchise history. pic.twitter.com/fU623nd7iN — StatMuse (@statmuse) May 8, 2021

Dopo un finale di stagione amarissimo terminato anzitempo per un infortunio al polso, la stagione di Bogdanovic è stata finora più che positiva. La sua abilità di penetrare a canestro e di punire da dietro l’arco messe in mostra contro i Denver Nuggets gli hanno garantito 48 punti, il massimo mai fatto registrare in regular season da un giocatore Jazz nel 21esimo secolo. Nella storia della franchigia si piazza invece al secondo posto, dietro ai 56 di Karl Malone nell’incontro del 1998 contro i Golden State Warriors.

La banda di coach Snyder riconquista quindi il primo posto ad Ovest, ad una partita di vantaggio sui Phoenix Suns avvantaggiati però nel caso di pareggio dal tie-break.

