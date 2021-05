NBA, continua il trash talking fra Butler e Towns: “Sei soft come un bambino”

Dai tempi di Minneapolis non corre buon sangue fra le due superstar Jimmy Butler e Karl-Anthony Towns, con il primo che ha sempre avuto da ridire sull’atteggiamento del secondo.

In ogni gara in cui i due si sono affrontati, gli animi sono stati sempre tesi e in campo è volata puntualmente qualche parola di troppo. Non fa eccezione la gara della notte in cui gli Heat di Butler hanno avuto la meglio sui T-Wolves di KAT.

Durante la sfida, Jimmy Butler si è rivolto al lungo di Minnesota, definendolo in maniera abbastanza colorita “fin troppo soft, come un bambino!”. La risposta di Towns a fine partita ha fatto rientrare il tutto all’interno dei canoni sportivi, sdrammatizzando sull’accaduto:

“Non c’è vera competizione se non ci si offende sul parquet”

Jimmy Butler tells KAT that he’s "soft as baby sh!t" (@Yfz84 ) pic.twitter.com/GOajUUV0hA — NBA Central (@TheNBACentral) May 8, 2021

Butler ha poi chiuso con 25 punti e otto assist, trascinando i Miami Heat alla vittoria su Minnesota e al sesto posto nella Eastern Conference a scapito dei Boston Celtics.

