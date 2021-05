NBA, Anthony Davis: “Perdere fa male” Frank Vogel: “Play-In? Senza paura”

Sconfitti nella notte dai Blazers, i Lakers hanno una sola possibilità per evitare il 7° posto e quindi il Play-In a fine stagione: finire con un record migliore di Portland. Anche perché in caso di record identico, il 6° posto andrebbe direttamente ai Blazers, che si sono assicurati il ​​tie-break (record positivo in stagione contro LA).

Al termine del match, Frank Vogel ha commentato in questo modo la situazione della sua squadra:

“Non ho paura del Play-In con questa squadra. Penso che possiamo battere chiunque, ma vogliamo sicuramente finire tra i primi 6. La prestazione di Davis di stasera? È incoraggiante. È stata la sua miglior partita dal rientro, sta tornando forte come prima. “

Come detto, Anthony Davis questa volta ha provato ad indossare il berretto da leader dei suoi, finendo a referto con 36 punti (10/15 dal campo, 2/4 da 3 punti), 12 rimbalzi e 5 assist, ma non è stato abbastanza per sopperire alle pesanti assenze di LeBron James (caviglia), Dennis Schröder (protocollo COVID) e Talen Horton-Tucker (polpaccio).

“È difficile dire qualcosa… è una sconfitta difficile da digerire per noi, fa male. Data la nostra posizione, volevamo assolutamente vincere. Abbiamo lottato, ma abbiamo commesso errori su entrambi i lati del campo verso la fine che ci sono costati la partita.”

A pesare particolarmente alcune letture sbagliate di Alex Caruso a pochi minuti dal termine:

“Sono deluso perché ho preso alcune decisioni orribili in un punto cruciale della partita, dopo che avevamo lottato duramente per tornare nel match.”

Leggi Anche

NBA, la sconfitta a Portland allontana i Lakers dai Playoff

NBA, infortunio per Zion Williamson e polemica Pelicans