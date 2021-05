NBA, Karl-Anthony Towns: “Edwards è il Rookie dell’Anno”

Karl-Anthony Towns ha preso una posizione forte a sostegno della candidatura di Anthony Edwards, suo compagno di squadra, per il premio di Rookie of the Year. Il lungo dei Minnesota Timberwolves ha spiegato che i continui raddoppi su Edwards pensati dalle squadre avversarie, siano già un indizio importante per capire quale sia stato l’impatto nella lega della prima scelta al Draft 2020:

“L’ho detto dal giorno 1: abbiamo fatto la scelta giusta al Draft. Non penso ci siano discussioni a riguardo. C’è un motivo se le squadre avversarie continuano a raddoppiarlo. Nessun altro rookie gode di questa attenzione dalle altre difese. Quindi, quando scrivete di tutte le cose che vedete sul campo, citate anche questa cosa. Questo è quello che dovrebbe sottolineare il giornalismo, ossia scrivere la verità: nessun altro rookie in questa lega viene raddoppiato. Non c’è nessun altro rookie con gli stessi numeri di Edwards.”

Edwards e LaMelo Ball dei Charlotte Hornets sono i due contendenti più credibili per la vittoria del ROY. La guardia dei T’Wolves ha viaggiato con una media di 14.9 punti a partita tirando con il 37.1% dal campo prima dell’All-Star Game 2021. Da quel momento in poi, Edwards ha registrato 23.7 punti ad allacciata di scarpe, con il 44.9% al tiro.

Molto potrebbe dipendere anche dalle cinque settimane di assenza di Ball a causa di un infortunio al polso. Il giocatore degli Hornets, nel frattempo, sta viaggiando con una media complessiva di 15.9 punti, 5.9 rimbalzi, 6.2 assist e 1.6 palle rubate a partita. Qualcosa da non sottovalutare.

