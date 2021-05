NBA, Danny Green sprona Phila: “Dobbiamo giocare concentrati”

Danny Green non è soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi compagni visto durante l’ultima partita. I Philadelphia 76ers hanno battuto di appena due punti i New Orleans Pelicans. Il primo tempo della gara è stato tutto dei padroni di casa con i Sixers avanti nel punteggio sul 70-44. Al rientro dall’intervallo i Pelicans hanno reagito, mentre la squadra di Rivers ha completamente mollato, facendosi rimontare facilmente ma salvandosi nel finale.

Queste le parole di Green rilasciate a Chris Franklin di NJ:

“Dobbiamo chiudere prima le partite. Non voglio mancare di rispetto alla squadra che abbiamo affrontato, poiché in questa lega chiunque può vincere contro chiunque. Loro sono una delle squadre più talentuose della NBA, ma non erano al 100% fisicamente e non avevano a disposizione tutti i loro giocatori. Se vogliamo giocare da primo seed nella Eastern Conference, o da squadra che vuole vincere il titolo, visto che abbiamo le potenzialità per farlo, dobbiamo giocare molto meglio. Non stiamo giocando nel modo giusto, sia in fase offensiva sia in fase difensiva.”

Green vorrebbe che la sua squadra rimanesse concentrata per tutta la partita per non arrivare ancora in queste situazioni:

“Per essere una squadra competitiva bisogna rimanere concentrati dall’inizio alla fine della partita. Se vogliamo guardare il lato positivo, questo tipo di partite aiutano la squadra a capire cosa fare in momenti critici. Certo è bello vincere ma dobbiamo fare meglio. Non importa chi c’è sul campo. Dobbiamo giocare concentrati per quarantotto minuti.”

