NBA, la sconfitta a Portland allontana i Lakers dai Playoff

Sembra strano, ma è davvero così. A quattro partite dalla fine della regular season, in pochi si sarebbero aspettati i Los Angeles Lakers costretti a lottare per giocarsi un posto per i Playoff. Eppure, la sfida svoltasi nella notte sul campo ospite dei Portland Trail Blazers ha raccontato proprio questa storia, ed il finale non è a lieto fine per i losangelini.

Con il successo 106-101, Portland (38-29) mette la freccia e stacca proprio i gialloviola (37-30) per il sesto posto nella Western Conference, l’ultimo che assicura un viaggio ai Playoff diretto senza dover passare per il torneo Play-In. Il risultato dell’incontro è decisivo non solo per le sole tre partite che ad oggi mancano prima della fine della stagione regolare, ma anche perché ora i Blazers possiede un vantaggio: in caso di stesso record, per via dei successi nella serie tra le due squadre, la squadra dell’Oregon godrà di una migliore posizione in graduatoria.

“È una brutta sconfitta. Volevamo assicurarci la vittoria, abbiamo lottato ma gli errori a fine partita ci hanno condizionato, per tutta la partita abbiamo fatto scelte sbagliate”

Così un didascalico Anthony Davis, che nonostante la sconfitta dimostra di star riprendendosi alla grande dal lungo stop. 36 punti, dodici rimbalzi e cinque assist per lui, unico vero faro in un’altra notte priva di LeBron James.

Per i Blazers da riportare la magica serata di Damian Lillard, che con i suoi 38 punti, quattro rimbalzi e sette assist ci fa ben capire di non aver affatto voglia di giocare al torneo Play-In.

“Come squadra ne abbiamo giocate tante di partite come questa, sapevamo come farci trovare pronti e metterci nella giusta posizione per vincere”

Il calendario a tre giornate dalla fine

Ora, il vero fattore per questi due team è il numero di partite rimanenti: Portland, ora sesta, si giocherà il finale di stagione tra San Antonio, Houston e Utah. Calendario incredibilmente simile per i Lakers, che ospiterà Phoenix, New York e Houston per provare il sorpasso.

