NBA, all’asta la card di Michael Jordan All-Star Game 1992: prezzo record

Nonostante una carriera NBA ormai terminata da diciotto anni, Michael Jordan continua a infrangere record.

Un piccolo cimelio legato a His Airness è infatti protagonista di un’asta dai prezzi folli, considerando che il termine della stessa è fissato al 22 maggio. L’oggetto in questione è una preziosissima card NBA di Michael Jordan risalente all’All-Star Game del 1992 tenutosi a Orlando. Racchiuso nella carta, un piccolo ritaglio della canotta indossata da MJ.

Bidding in @GoldinAuctions opened last night w/$20M in bids in the first five hours.

This signed card features a cut up piece of MJ’s 1992 All-Star Jersey.

Current top bid with buyer’s premium is $1,611,300, which already makes it the highest priced MJ item ever at auction. pic.twitter.com/OpMZT3XdeX

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 3, 2021