NBA, Lonzo Ball protagonista contro Golden State: “Non potevo sbagliare due partite di fila”

È stata una partita da ricordare per Lonzo Ball e i New Orleans Pelicans, capaci di imporsi in rimonta contro Stephen Curry e i Golden State Warriors.

Per Lonzo in particolare, la partita di questa notte, oltre che contro gli avversari, è stata una sfida contro sé stesso.

L’ex Lakers era infatti reduce dalla pessima prova offerta proprio ieri sera, ancora contro Golden State, quando aveva concluso con 15 errori su 18 tentativi dal campo: una delle peggiori percentuali dal campo della sua intera carriera. Lonzo ha sentito il peso delle responsabilità, specialmente verso il compagno Zion Williamson, autentico trascinatore della squadra. Proprio a Zion, Lonzo ha promesso, con un messaggio, che sarebbe stato pronto. E così è stato.

33 punti, di cui un jumper e 4 tiri liberi decisivi nel finale per chiudere la partita. Ball ha parlato così nel post-partita:

“Sapevo di aver deluso la mia squadra e non potevo farlo per due partite di fila. So che tipo di giocatore sono, ho fiducia in me stesso. Sapevo che non avrei tirato ancora 3 su 18. Dovevo far sapere a Zion che può contare su di me”

“So cosa posso fare in campo, la scorsa notte non ci sono riuscito. Volevo esserci per i miei compagni, specialmente per Zion. Ogni notte scende in campo e fa 30 punti e 10 rimbalzi. Per me una prestazione come quella di ieri è inaccettabile, specialmente a questo punto della stagione. Dovevo fare qualcosa”