NBA, Anthony Edwards e Malachi Flynn Rookie del mese di aprile

Anthony Edwards e Malachi Flynn si sono aggiudicati il premio di Rookie del mese di aprile in NBA.

Per Edwards, prima scelta assoluta al Draft 2020, si tratta della seconda affermazione consecutiva dopo il premio ottenuto a marzo. Il #1 di Minnie diventa così il terzo giocatore nella storia della franchigia capace di imporsi come matricola del mese in due o più occasioni nella stessa stagione – prima di lui c’erano riusciti solo Karl Anthony-Towns ed Andrew Wiggins.

Edwards – che ha chiuso il mese a 21.6 punti, 5.1 rimbalzi, 3.3 assist e 1.6 palle rubate a partita in 16 apparizioni – è attualmente primo per media punti a partita tra le matricole della stagione NBA 2020-21 (18.5), terzo per rimbalzi catturati (301), quinto per assist (179). Nel mese appena concluso ha raggiunto e superato quota 1000 punti in carriera, il quinto più veloce a riuscirci nella storia della lega.

Malachi Flynn, vincitore del premio per la Eastern Conference, è invece il decimo giocatore nella storia dei Toronto Raptors ad aggiudicarsi il riconoscimento mensile riservato ai rookie. Il primo dal 2015-16 a oggi, quando venne premiato Norman Powell.

